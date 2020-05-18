Організатори кажуть, що на проведення фестивалю “Мельпомена Таврії” бракує коштів

У Херсоні 22 травня піднімуть прапор міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», перенесеного на осінь.

Про це на брифінгу сказав генеральний директор Обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо «Мельпомени Таврії», я вас запрошую 22 числа, у п’ятницю, - це дата, коли ХХІІ «Мельпомена Таврії» мала розпочатися - о 9.30 ранку у Потьомкінському сквері ми все-таки піднімемо прапор фестивалю… Він буде висіти доти, доки не відбудеться фестиваль - ми так вирішили», - зазначив Книга.

Він висловив сподівання, що фестиваль пройде у вересні. Нині коштів на його проведення немає, і невідомо, якими будуть карантинні заходи, чи можна буде показувати вистави не лише на відкритих сценах театру, а й у залах.

За словами гендиректора театру, він сподівається щонайменше на приїзд театральних колективів із сусідніх областей, щоб ХХІІ міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» відбувся.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» перенесли на осінь 2020 року.