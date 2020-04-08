Коронавірус "переніс" ще два фестивалі: "Чорноморські ігри" та "Мельпомену Таврії"

Фінал всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри», що традиційно відбувається у причорноморському місті Скадовськ на Херсонщині, перенесли на 2021 рік, а міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» - на осінь 2020 року.

Про це на позачерговій сесії Херсонської облради 8 квітня заявив депутат облради, генеральний директор обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу сказати, що вчора оргкомітетом фестивалю «Чорноморські ігри» прийнято рішення про перенесення фестивалю на наступний рік», - заявив Книга.

За його словами, оргкомітет подякував депутатам облради за підтримку фестивалю.

Раніше анонсували, що фестиваль відбудеться у липні 2020 року.

Також Книга повідомив, що міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», що традиційно відбувався у Херсоні в травні, також перенесли – на осінь 2020 року.

«Поки що переносимо на вересень місяць, а та будемо дивитися по ситуації», - зазначив Книга.

Як повідомлялося, в Україні 25 березня через поширення коронавірусу оголошено надзвичайну ситуацію, карантин продовжено до 24 квітня. Заборонено проведення культурних, спортивних та інших масових заходів.