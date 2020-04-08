Коронавірус "переніс" ще два фестивалі: "Чорноморські ігри" та "Мельпомену Таврії"
Про це на позачерговій сесії Херсонської облради 8 квітня заявив депутат облради, генеральний директор обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Хочу сказати, що вчора оргкомітетом фестивалю «Чорноморські ігри» прийнято рішення про перенесення фестивалю на наступний рік», - заявив Книга.
За його словами, оргкомітет подякував депутатам облради за підтримку фестивалю.
Раніше анонсували, що фестиваль відбудеться у липні 2020 року.
Також Книга повідомив, що міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», що традиційно відбувався у Херсоні в травні, також перенесли – на осінь 2020 року.
«Поки що переносимо на вересень місяць, а та будемо дивитися по ситуації», - зазначив Книга.
Як повідомлялося, в Україні 25 березня через поширення коронавірусу оголошено надзвичайну ситуацію, карантин продовжено до 24 квітня. Заборонено проведення культурних, спортивних та інших масових заходів.