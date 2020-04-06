У Нідерландах українка, яка захворіла на коронавірус, організувала онлайн-фестиваль

Українка Анастасія Любченко, яка є директором міжнародного фестивалю фізичного театру Mime Wave Festival, під час карантину в Нідерландах вирішила зробити онлайн-версію фестивалю 2019 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Режисерка та акторка Анастасія Любченко вже 10 років проживає в Амстердамі. Разом з чоловіком вона захворіла на коронавірус. Пара одужує і вирішила потішити шанувальників в режимі онлайн.

Протягом карантину усі охочі зможуть побачити вистави протягом карантину на Facebook.

«Це є унікальна можливість побачити вистави фізичного театру Mime Wave Festival, де одним з найголовнішим інструментом вираження емоцій є тіло. Сама я українка і живу в Амстердамі вже 10 років, але створила фестиваль минулого року в Києві. Участь у фестивалі взяли театри та митці з України, Нідерландів, Швеції, Іспанії, Німеччини та інших країн. Тож онлайн-фестиваль - це знову ж можливість дістанційно бути і учасникам, і глядачам ближче один до одного”, - розповіла Любченко.

Вона також зауважила, що мистецтво відволікає та надихає. «Воно надає нам інші образи та приводи до роздумів та відчуттів», - зазначила вона.

Вистави та лекції з контенту фестивалю, що пройшов в Києві в червні 2019 року, викладатимуть онлайн щоп’ятниці та неділі.

«Звичайно, я як акторка та режисер сумую за театром та глядачем. Та наразі всесвітня ситуація інша і ми маємо бути креативними вдома. Мене дивує, що деякі люди досі не вірять в існування вірусу чи ставляться до цього скептично. Загроза дійсно є, ми самі їй подивилися в очі і пережили. Нам всім треба в цей важкий час бути обачними і залишатися вдома, тож приєднуйтесь до онлайн-фестивалю», - поділилася Любченко.

Анастасія розповіла, як вони з чоловіком боролися з коронавірусною інфекцією. «Під час того, коли ми хворіли короною (COVID-19 – ред.), звичайно, сил не було ні на що. Я доглядала за хворим чоловіком та дитиною, заряджалась енергією, коли дивилась фільми, вистави та слухала музику. Моєму чоловіку 32 роки. Він, молодий та здоровий, захворів на коронавірусну інфекцію у важкій формі. Він не міг дихати 3 ночі підряд і його навіть хотіли забрати в лікарню. Але все обійшлось. У мене форма хвороби була легшою. Саме коли одужуєш, повертаються сили та натхнення, щоб створювати нові ініціативи. Мистецтво поєднує, особливо у важкий час!», - сказала Анастасія Любченко в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку закрили до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче ніж на 1,5 метри. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Фото: надані Анастасією Любченко, Артем Галкін, Hans Boddeke