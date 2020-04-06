Українські церкви у США знайшли способи святкування Вербної неділі та Великодня в умовах пандемії

Церкви США відзначають Вербну неділю в час пандемії різними способами. Більшість з них проводять служіння онлайн.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Українські православні церкви у США проводять богослужіння онлайн, в кого є така можливість. Офіс архієпископа УПЦ у США розіслав вказівки для священиків освятити на Вербну неділю гілки, як передбачає традиція свята Входження Ісуса Христа в Єрусалим. Ці освячені гілки перебуватимуть у церквах доти, поки не відновляться богослужіння з людьми у церкві. В першу ж неділю після карантину перед Літургією священики мають роздати вірянам освячені гілки», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, українська греко-католицька церква (УГКЦ) у м.Вашингтон (округ Колумбія), яка дотримується григоріанського календаря, 4 квітня провела богослужіння і освячення гілок на Вербну неділю через Facebook.

Голова УГКЦ у США Борис Гудзяк 5 квітня звернувся до вірян із порожньої церкви зі спеціальним благословенням і молитвою в час спалаху коронавірусу.

Церква УГКЦ у Мериленді, що неподалік столиці Вашингтона, проводить богослужіння через Youtube.

У тижневому бюлетені священик Олександр Думенко написав до вірних, що в час спалаху коронавірусу церква не проводить громадських богослужінь через необхідність соціальної дистанції між людьми.

На Вербну неділю, яку ця церква відзначає 12 квітня, священик має намір залишити освячені гілки на вулиці, а віряни заберуть їх, коли їм зручно, - про це йдеться на сайті церкви.

Як виглядає онлайн-богослужіння в Українській православній церкві США без прихожан, можна подивитись на відео.

В американській діоцезії м.Орландо, що у Флориді, Вербну неділю відзначали через YouTube.

Церква у м. Mount Dora (центральній Флориді) провела служіння на парковці одного з великих супермаркетів. Віряни приїхали туди на власних авто і не виходили на вулицю під час служіння. Службу дивились через скло і слухали через спеціальне радіо.

Як зазначається, в США релігійна діяльність вважається «істотною діяльністю» і дозволена навіть в час карантину. Втім, люди мають виконувати вказівки щодо соціальної дистанції та гігієни.

Посвятити пасхальні кошики в умовах карантину також пропонується онлайн. Як зауважується, щоб стримати поширення хвороби, церкви в усьому світі змінюють свої традиційні ритуали та обряди. Україна - не виняток. Як будуть святити страви в часи пандемії та на які зміни готова піти церква, розповідається у відео Голосу Америки.

«Можна просто зібрати кошик вдома, послухати Пасхальну Літургію через інтернет, звичайно. В кінці Літургії в кожному храмі священник зачитає молитву благословення цих пасхальних страв, і ці страви будуть благословенні», - розповів єпископ УГКЦ Степан Сус.

«Скупчення людей під час освячення наїдків, напоїв має бути проблемою з точки зору уникення заражень. І це має бути якось відрегульовано. Освячувати дари, наїдки-напої можна приходити з кошиками, в принципі, упродовж всього Пасхального тижня. Головне – це зберігати цю соціальну дистанцію», - зауважив богослов, священник ПЦУ архимандрит Кирило Говорун.

Пандемія поставила перед церквою серйозний виклик: як вберегти вірян від зараження і водночас не втратити їхню довіру? Тут важливі не лише обряди, а й загальний підхід до проблеми, йдеться в сюжеті.

«Церква проходила ще не такі випробовування, гоніння і часи, коли було дуже складно. Але перш за все, церква старається зрозуміти людей і пояснити їм ті обставини, які ми всі переживаємо, і запевнити в тому, щоб люди не боялися», - зазначив Степан Сус.

«Церкві в цій ситуації важливо не зловживати довірою людей, не спрямовувати їх хибним шляхом до зараження вірусом, а зробити так, щоб з одного боку, люди могли молитися, звертатися до церкви і отримувати духовну допомогу і при цьому не заражатися», - зауважив Кирило Говорун.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли. В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 – одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: Голос Америки

Відео: Borys Gudziak, Ukrainian Orthodox Church of the USA, Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, Голос Америки