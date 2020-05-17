Поширенню коронавірусу можна запобігти полосканням ротової порожнини

Британські дослідники припускають, що полоскання ротової порожнини може запобігти поширенню бактерій коронавірусу.

Про це інформує Newsmax.

"Нове дослідження виявило, що промивання ротової порожнини може допомогти запобігти передачі вірусу, що викликає хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Дослідники з Британії стверджують, що у попередніх дослідженнях коронавірусів, які мають таку саму зовнішню структуру, як новий коронавірус SARS-CoV-2, хімічні речовини для полоскання рота мали здатність руйнувати мембрани на поверхні вірусу, щоб бактерії не могли прикріплятися до людських клітин.

Дослідники заявили, що їх дослідження показує, що промивання ротової порожнини може руйнувати "оболонку" вірусу, не даючи йому розмножуватися в роті та горлі.

Однак головний автор дослідження, професор Кардіффського університету Валері О’Доннелл, вважає, що метод промивання рота не перевірено на новому коронавірусі та застерігає, що люди повинні продовжувати вживати профілактичних заходів, таких як часті миття рук та дотримання соціальної дистанції.

Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 310 801 людина.