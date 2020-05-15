Коронавірус у Польщі: кількість заражених сягнула понад 17,8 тисяч

Станом на 15 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 17 850-ти, з яких 893 осіб померли, а 6918 людей вилікувалися.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 17 850, померли – 893 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Загалом, за останню добу у Польщі зафіксовано 381 новий випадок зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП cеред шахтарів та членів їх сімей. За цей час підтверджено 24 смертельні випадки.

У польських лікарнях перебувають 2579 осіб, заражених коронавірусом, 95068 осіб – на домашньому карантині, 18363 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 6918 осіб вже вилікувалися.

Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський поінформував у п’ятницю, що тести на коронавірус зроблено 14 тис. гірникам з шахт на півдні Польщі, де зберігається найбільше у країні вогнище COVID-19. Він зазначив, що з наступного понеділка тести далі масово проводитимуться серед шахтарів, аби уникнути розповсюдження вірусу.

За його словами, якщо кількість заражених на добу в Польщі вдасться значно зменшити, тоді можна буде дозволити людям на вулицях польських міст ходити без масок.

Як відомо, з 18 травня у Польщі запроваджуватиметься третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, з 18 травня буде відновлено, з обмеженнями, роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня – шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.