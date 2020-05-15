Uber запроваджує масковий режим для всіх водіїв та пасажирів

З наступного тижня всі водії та пасажири Uber муситимуть користуватися захисними масками під час надання чи отримання послуг компанії.

Про це йдеться у поширеному Uber пресрелізі.

“Використання різних типів масок стане обов’язковим для всіх водіїв і пасажирів Uber. Це правило покликане допомогти в захисті здоров’я та убезпечити вас і ваших водіїв. Воно набуде чинності 18 травня 2020 року”, - заявили у компанії.

Маски залишатимуться обов’язковими щонайменше до кінця червня, після чого "їх необхідність буде переглянуто з огляду на місцеві потреби охорони здоров’я”.

“У США, Канаді, Індії та більшості країн Європи й Латинської Америки водії не зможуть долучитися до системи Uber без маски на обличчі”, - підкреслюється у пресрелізі.

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Окрім цього, Uber забороняє перевезення пасажирів на передньому сидінні: “Тобто у кожному авто Uber буде на одне доступне місце менше. Приміром, поїздки з використанням UberX будуть можливими лише для трьох пасажирів і лише за умови розміщення всіх на задньому сидінні”.

У компанії також пообіцяли допомогти своїм водіям і кур’єрам придбати захисне спорядження. “Ми виділили $50 млн на закупівлю масок, дезінфекторів, серветок та рукавичок. Станом на цей тиждень ми вже замовили 23 млн масок для водіїв та кур’єрів по всьому світу”, - підсумовують в Uber.