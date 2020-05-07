Uber скоротить майже 4 тисячі співробітників

Постачальник послуг таксі та доставлення їжі Uber Technologies Inc, планує скоротити 3,7 тисячі співробітників через коронавірус.

Про це повідомляє Financial Times.

"Uber збирається скоротити 3700 робочих місць, що становить приблизно 14 відсотків від загальної корпоративної робочої сили, через падіння бізнесу на тлі коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Компанія заявила, що закриє близько 40 відсотків своїх 450 «зелених центрів», де водіям надавалася допомога в реєстрації та інших пов'язаних з нею питаннях.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Uber заявила про припинення роботи в Україні сервісу доставлення їжі Uber Eats з 3 червня 2020 року.