Сервіс Uber Eats із 3 червня припинить роботу в Україні

Компанія Uber заявила про припинення роботи в Україні сервісу доставлення їжі Uber Eats із 3 червня 2020 року.

Відповідний лист, який був розісланий компанією Uber партнерам проєкту, є у розпорядженні Укрінформу.

"Ми шкодуємо, що Uber Eats більше не буде доступний в Україні. Проте наш сервіс замовлення авто продовжить працювати, як і раніше", - йдеться у листі.

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Причиною закриття сервісу з 3 червня 2020 року в Uber називають нерентабельність бізнесу.

У компанії також заявили, що наразі працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки закриття сервісу для партнерів, які брали в ньому участь.

"Наразі для нас головне - звести до мінімуму наслідки закриття сервіса для наших співробітників, ресторанів, кур`єрів та користувачів", - наголосили в Uber.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародний сервіс доставлення їжі Uber Eats розпочав свою роботу в Україні з Києва 6 лютого 2019 року.