У Нідерландах ушанували пам’ять серферів, загиблих у морі

У районі Схевенінген нідерландського міста Гаага віддали останню шану п'ятьом загиблим у морі серферам.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Цілий день рідні, друзі, знайомі та просто мешканці Гааги несли квіти до школи серфінгу, яка стоїть біля моря.

Тіла чотирьох серверів знайшли, п’ятого досі шукають. Загиблі були досвідченими серферами з Гааги та Дельфта. Також вони працювали рятувальниками і часто тренувалися у негоду.

У Нідерландах вшановують пам’ять серферів, які потонули в морі / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах п'ять досвідчених серферів віком від 22 до 38 років потонули в морі, коли вийшли на тренування в штормову погоду. Трагедія сталася у понеділок ввечері. Ймовірно, серфери загинули, бо не змогли впоратися з потужним вітром та хвилями, що накрили узбережжя. Ще одна причина - надмірно товстий шар піни, який дрейфував по водах Північного моря поруч з пляжами.

Мер Гааги Йохан Ремкес заявив, що поки зарано точно говорити про причини трагедії, тим більше що у серферів було достатньо досвіду, аби оцінити небезпеку цих вод.