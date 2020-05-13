"Картини у вікнах": російська активістка запустила карантинний онлайн-проєкт

Російська активістка, яка кілька років поспіль підтримує українських бранців Кремля, викладач мистецтвознавства одного з московських вишів Вєра Фьодорова винайшла унікальний спосіб боротьби з наслідками COVID-19 та обмежувальних заходів у цьому зв’язку.

Він полягає у розміщенні в соцмережах репродукції картин та фото майстрів із зображенням людей у вікнах, вулиць та пейзажів. Авторка проєкту «Вікно у світ!», який набирає обертів у Facebook, залишає під світлинами дописи про історію шедеврів, авторів, а також слова підтримки звичайним людям та бранцям, що перебувають на карантині вдома та в ув’язненні.

Щодня Вєра Фьодорова оцінює миттєвості життя крізь вікна: «Отак минає сьомий тиждень сидіння у світі книг, фільмів, (телевізійних – ред.) передач, коли полив квіточок чергується з написанням листів (політв’язням – ред.), а споглядання у вікно з підбором картин на Віконну тему».

«Вікно у світ!» налічує десятки видатних робіт від голландського живопису XVII століття, сюрреалістичних картин Сальвадора Далі до картин французьких імпресіоністів Клода Моне та Каміля Піссаро, символіста Оділона Редона, українських та російських художників різних періодів. З поміж них малюнки Тетяни Яблонської, Костянтина Коровіна, Сергія Виноградова, Станіслава Жуковського, Олесандра Бенуа, Таїра Салахова, Володимира Татліна, Івана Горюшкіна-Сорокопуда, Костянтина Істоміна, Бориса Кустодієва, Олександра Дейнеки та інших. «Тому сидимо вдома, чистимо пір'ячко (зокрема, як в роботі В.Є. Попкова) і милуємося завіконним», - пише мистецтвознавець.

Вєра Фьодорова постійно згадує та підтримує українців, які перебувають за гратами російських в’язниць. «Нарешті після десяти моїх листів в колонію Брянська і на московській вулиці сьогодні свято. Прийшов лист від Віктора Шура (тата Ольги). Для тих, хто не знає: Віктор - український політв'язень, засуджений на 12 років колонії (6 він уже відбув). Відповідь Віктора датована 5.04.20. Лист надзвичайно цікавий. Про що тільки ми не “поговорили»: про майстрів російського пейзажу 2-ї половини ХІХ століття, про портрети пензля Костянтина Маковського, про конюшини (не з моїх улюбленців), про акварелі Врубеля, про іконопис. Малюнки Віктора викладаю нижче. Сил йому і здоров'я!», - йдеться у квітневому дописі активістки.

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Із початком епідемії COVID-19 на території РФ, Вєра Фьодорова неодноразово звертала увагу користувачів соцмереж про зростання ризику захворювання громадян України у неволі, аргументуючи занепокоєння уривками з їх листів. «Пишу я вам уже з загону суворих умов утримання. 10 квітня мені дали 13 діб ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.) і визнали мене злісним порушником. Так що я знову злісник», - цитує вона Олександра Шумкова. Українець повідомляє, що «карантин всюди пригальмував темп життя». Зокрема, в'язниці закриті для відвідувань адвокатів, і скільки це триватиме - невідомо. У зв'язку з пандемією коронавирусу Шумков дуже переживає за своїх рідних і за ситуацію в Україні в цілому, написала мистецтвознавець.

Активістка Вєра Фьодорова писала і пише листи підтримки багатьом українцям. Зокрема, вона активно підтримувала українських військових моряків у СІЗО «Лефортово», колишніх політв’язнів Миколу Карпюка, Володимира Балуха, Романа Сущенка та інших.

Головне фото: картина Клода Моне "Камілла Моне у вікна, Аржантей"