У Франції надійшла у продаж книга колишнього бранця Кремля Іоанна Барберо

У Франції у продаж надійшла книга колишнього директора Французького Альянсу та ексбранця Кремля Іоанна Барберо «У в'язницях Сибіру».

Інформацією про книжкову новинку поділився з кореспондентом Укрінформу французький активіст Бернар Груа.

«Він (Іоанн Барберо – ред.) політичний в’язень Путіна. Я не знаю, чи відома українцям його неймовірна історія», - написав Груа.

Іоанн Барберо раніше опублікував уривки з книги, в якій розповів подробиці затримання і суть висунутих проти нього в РФ обвинувачень.

Директора Французького Альянсу в Іркутську Іоанна Барберо заарештували у лютому 2015-го року, звинувативши в насильницьких діях сексуального характеру щодо власної доньки, а також у розповсюдженні порнографії. У вересні 2016 року йому вдалося втекти до Посольства Франції у Москві, а звідти у листопаді 2017-го повернутися додому.

Кіровський районний суд Іркутська заочно засудив Барберо до 15 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Москва оголосила його у міжнародний розшук.

У квітні цього року суд зобов'язав Французьку державу виплатити Берберо 300 тис. євро компенсації за неналежний захист свого громадянина, з яких 200 тис. євро - це моральна шкода