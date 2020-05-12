Київстар та «Планета Кіно» показали у Борисполі фільм «Мої думки тихі»

Національний телеком-оператор «Київстар» спільно з компанією «Планета Кіно» організували в Борисполі пересувний кінотеатр, де мешканці одного з житлових комплексів з власних балконів мали змогу переглянути фільм «Мої думки тихі».

Про це розповіли Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар разом із компанією «Планета Кіно» організували показ українського фільму «Мої думки тихі». Пересувний кінотеатр розмістили в дворі одного з житлових комплексів Борисполя, а його мешканці могли переглянути фільм просто зі своїх балконів, не порушуючи умов карантину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для такого заходу на території житлового комплексу встановили великий екран, який було видно з вікон і балконів мешканців, а звук транслювали на хвилях радіо Miami (Київ 100,5 FM). Аби цілком занурити глядачів у атмосферу кінотеатру, партнер показу «Планета Кіно» безконтактно доставив глядачам попкорн, залишивши його біля дверей.

Після завершення сеансу всі охочі могли долучитись у Facebook до прямого ефіру з виконавицею головної ролі у фільмі, відомою акторкою Ірмою Вітовською, яка поділилася своїми враженнями від цієї події, а також спогадами про зйомки стрічки та лайфхаками, пов’язаними з перебуванням на самоізоляції.

«Від самого початку карантину ми активно закликали наших абонентів до свідомого дотримання самоізоляції та були першими, хто дистанційно зняв рекламний ролик для ТБ із важливим повідомленням #простозалишайсявдома. Ми реалізували багато ініціатив, щоб наші абоненти могли провести карантин комфортно. Тішимося, що цей проєкт дав можливість урізноманітнити будні наших абонентів і ще раз нагадати про важливість дотримання карантину», - прокоментував ініціативу компаній маркетинг-директор Київстар Павло Даніман.

Зазначається також, що проєкт допомогла організувати агенція Plombir Event.

Фото: sostav.ua