Оголосили номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка 2020

Рада експертів - 38 науковців з Австрії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Словаччини, України та Чехії - визначила трьох номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.

«Оцінювання наукових праць та анотацій до них відбувалося за трьома критеріями: наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні; концептуальність, системність та критичність дослідження; міжнародний контекст і рівень наукового дослідження», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами оцінювання члени Ради експертів рекомендують до розгляду Міжнародного журі наступні наукові роботи:

монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.» доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігоря Сердюка (Україна);

монографію «Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література» директора Інституту Івана Франка НАН України Євгена Нахліка (Україна);

монографію «Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю імперії: держава та сцена в радянській Україні») професорки історії Стетсонського університету Мейгіл К. Фаулер (США).

Усі три роботи-номінанти буде передано на розгляд Міжнародного журі, 12 членів якого оберуть цьогорічного лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка. Засідання журі проходитиме за підтримки МФ «Відродження».

П’ята церемонія нагородження відбудеться в день народження Івана Франка, 27 серпня, на його батьківщині – у місті Дрогобичі.

Як нагадали у фонді, у 2020 році на здобуття Міжнародної премії ім. І. Франка було подано 19 наукових робіт.

Міжнародну премію ім. Івана Франка у 2015 році заснував його онук – Роланд Франко. Лауреатами попередніх років були: у 2016 році – Любомир Гузар, верховний архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви; у 2017 році – професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету ім. І. Франка Олег Шаблій; у 2018 році – професорка Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі; у 2019 році - докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).

Фото: Frankoprize