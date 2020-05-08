Оркестри України та США зіграли онлайн до 75-річчя Перемоги

Національний президентський оркестр України зіграв онлайн разом з джаз-бендом Повітряних сил США в Європі до 75-ї перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляється на сторінці Національного президентського оркестру у Facebook.

"Міст дружби з’єднав два континенти, два військові колективи ー джаз-бенд Повітряних Сил США в Європі (USAFE Band) та Національний президентський оркестр України. Наше музичне партнерство у 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні символізує згуртованість американського і українського народів. Ми пам’ятаємо трагедію війни та підтверджуємо свою відданість свободі й миру від тиранії", - йдеться у дописі.

Як зазначається, виконання «Запорізького маршу» композитора Євгена Адамцевича в аранжуванні Ніка Дель Вільяно поєднує дві культури ー старовинний український марш звучить у джазовому стилі.

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

Фото: Національний президентський оркестр