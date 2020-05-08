"ЄС" закликає Зеленського закріпити День пам’яті і примирення на державному рівні

Члени партії "Європейська солідарність" закликають Президента Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам’яті і примирення на державному рівні.

Депутати направили Президентові відповідний лист, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності" у Facebook.

"П‘ятий Президент України Петро Порошенко і депутати «Європейської Солідарності» закликали Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам’яті і примирення на державному рівні. У листі на адресу Зеленського вони зазначили, що 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, в багатьох країнах світу відзначають день перемоги над нацизмом, вшановують пам’ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства", - йдеться у повідомленні.

У листі зазначається, що в Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам’яті і примирення, цього дня на території Національного музею історії України в Другій світовій війні традиційно проходила акція "Перша хвилина миру".

"Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого «побєдобєсія», яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", – наголошується у листі депутатів до Президента.

Члени "Європейської солідарності" закликають вшанувати День пам’яті і примирення на державному рівні і цього року, врахувавши карантинні обмеження.

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"Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом в Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за Перемогу у Другій світовій війні", – наголошують депутати «Євросолідарності».

За словами депутатів, "це буде спільний солідарний сигнал для всіх тих, хто і донині бачить у цьому дні виключно свою перемогу, а не цінності світу без війни у мирі, стабільності і добробуті".

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.