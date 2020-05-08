Львівські бізнесмени зняли кліп про карантин

Півтора десятка відомих львівських бізнесменів заспівали та знялись у відеокліпі «Карантин у Львові».

Переглянути кліп можна у Youtube.

«Півтора десятка знаних львівських бізнесменів заспівали та знялися в оригінальному відеоролику. І зробили це, дотримуючись усіх норм карантину та захисту від COVID-19: перебували вдома, тримали дистанцію, не порушували маскового режиму, дезінфікували руки, уникали рукостискань, контролювали водний баланс, а головне – були у доброму гуморі», – йдеться в описі до відеоролика.

Пісня і кліп «Карантин у Львові» стали частиною своєрідного челенджу, який запустили українські бізнесмени. Першими заспівали одесити, далі естафету прийняли Дніпро та Київ.

«Усі львівські бізнесмени, мої колеги та друзі, до яких я звернувся із задумом продовжити челендж Одеси, Дніпра та Києва, погодилися практично одразу. І це в часи, коли кожному з нас ледь не цілодобово доводиться докладати великих зусиль, аби наші бізнеси вижили. Пісню та кліп ми записали у рекордні терміни - за тиждень. «Експрес-урок з вокалу» нам, людям із бізнесу, дав відомий співак Павло Табаков. Він же виступив музичним продюсером та автором слів до композиції», – розповів один з авторів - Олександр Бережанський.

«Будьмо здорові! Зустрінемось у Львові!» – так завершується відеокліп львівських бізнесменів.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 7 травня підтверджено 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.