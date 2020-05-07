Бенксі створив нове графіті: Бетмен — на смітнику, медсестра — супергерой

Британський вуличний художник Бенксі опублікував нове графіті - на ньому дитина грає медсестрою в образі супергероя, тоді як персонажі коміксів Людина-павук та Бетмен відправились у смітник.

Про це пише BBC.

Картину розміром один квадратний метр розмістили у фоє біля відділення невідкладної допомоги у лікарні Саутгемптона, англійське графство Гемпшир. У підписі до картини художник написав "Game Changer", що можна перекласти як "Переломний момент".

Бенксі залишив працівникам лікарні записку.

"Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, що це трошки освітлить місце, навіть якщо воно буде лише чорно-білим", - йдеться у посланні.

Картина висітиме у лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші з нього передадуть Національній службі охорони здоров’я Британії.