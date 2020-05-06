У Франції знищать 10 мільйонів літрів пива через пандемію

Французькі пивовари знищать щонайменше 10 мільйонів літрів пива, яке не було спожите вчасно через обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією CОVID-19.

Про це заявили представники професійної асоціації пивоварів Brasseurs de France, повідомляє Le Parisien.

"Через закриття кафе, припинення туристичної діяльності та скасування фестивалів залишилося понад 10 мільйонів літрів простроченого пива, переважно в діжках. На думку пивоварів, його доведеться відправити на смітник", - зазначає видання.

За словами підприємців, напій, що доведеться утилізувати, - це непастеризоване пиво. "Це сорти пива, виготовлені з хмелю, і якщо вони зберігаються занадто довго, з перевищенням терміну у два-три місяці консервації, аромат та смак зникають", - пояснив представник Brasseurs de France Максім Костілє.

За його словами, в умовах кризи близько 25% французьких пивоварних заводів припинили виробництво через відсутність попиту, а 70% зазнали втрат у розмірі на 50% або більше починаючи з 15 березня.

Пивовари звернулися до Єврокомісії по допомогу у знищенні простроченого пива.

Раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що через пандемію коронавірусу Євросоюз входить у найглибший економічний спад у своїй історії.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 759 004, з них 259 583 летальні, одужало 1 258 746 осіб.

Фото: Les Echos