У Франції знищать 10 мільйонів літрів пива через пандемію
Про це заявили представники професійної асоціації пивоварів Brasseurs de France, повідомляє Le Parisien.
"Через закриття кафе, припинення туристичної діяльності та скасування фестивалів залишилося понад 10 мільйонів літрів простроченого пива, переважно в діжках. На думку пивоварів, його доведеться відправити на смітник", - зазначає видання.
За словами підприємців, напій, що доведеться утилізувати, - це непастеризоване пиво. "Це сорти пива, виготовлені з хмелю, і якщо вони зберігаються занадто довго, з перевищенням терміну у два-три місяці консервації, аромат та смак зникають", - пояснив представник Brasseurs de France Максім Костілє.
За його словами, в умовах кризи близько 25% французьких пивоварних заводів припинили виробництво через відсутність попиту, а 70% зазнали втрат у розмірі на 50% або більше починаючи з 15 березня.
Пивовари звернулися до Єврокомісії по допомогу у знищенні простроченого пива.
Раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що через пандемію коронавірусу Євросоюз входить у найглибший економічний спад у своїй історії.
Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 3 759 004, з них 259 583 летальні, одужало 1 258 746 осіб.
Фото: Les Echos