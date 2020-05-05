Французький письменник Уельбек не вірить, що COVID-19 змінить світ

Відомий французький письменник, номінант цьогорічної Букерівської та лауреат Гонкурівської премії (2015) Мішель Уельбек заперечив ідею появи нового світу після подолання кризи COVID-19.

Про це йдеться у відкритому листі письменника, який опублікувала французька радіостанція France Inter.

«Після карантину ми не прокинемося в новому світі. Він буде таким же, тільки трохи гірше. Ні півсекунди не вірю в заяви (політиків) на кшталт ніщо не буде так, як раніше. Навпаки, все буде так як раніше. Навіть сам перебіг цієї епідемії до вражаючого в рамках норми», - пише автор листа.

Уельбек наголошує, що пандемія просто знову нагадала відомий факт: «Захід не може вічно залишатися найбагатшим, розвиненим і невразливим». На його думку, пандемія коронавірусу - прекрасний привід підтримати поширену тенденцію, коли технологічні досягнення останніх десятиліть - від соціальних мереж і програм для віддаленої роботи до дистанційних розрахунків за товари вели до скорочення особистих контактів між людьми.

Зважаючи на чисельність жертв коронавірусу, який письменник називає «банальним вірусом» з «розмитими характеристиками», «вірусом без якостей», він констатує: «ще ніколи смерть не була такою непомітною». Уельбек додає, що «раніше людям ніколи ще не доводилося з таким спокійним нахабством заявляти, що життя людей не має однакової цінності». Автор він ставить запитання: «До якого віку можна реанімувати і лікувати? 70, 75, 80 років?».

Міркуючи про літературу, Уельбек зазначає, що карантин без зміни роду діяльності негативно відбивається на спробах писати. «Нервове напруження не знаходить виходу, думки і образи продовжують болісно крутитися в голові нещасного автора, який швидко стає дратівливим, а то і божеволіє», - пояснює він, додаючи, що втіленню творчих ідей та врегулюванню конфлікту між ними сприяє фізична активність. На відміну від епідемії чуми, яка свого часу підштовхнула авторів до створення нових творів, після COVID-19 не варто чекати колосальних змін у літературі.

Як повідомлялося, ряд французьких ЗМІ називають Мішеля Уельбека провидцем за його романи, у яких автор передбачав появу трагічних та драматичних явищ у суспільстві. Зокрема, зміст його роману «Покірність» щодо проблем ісламізації Франції, збігся у часі з терористичною атакою на редакцію Charlie Hebdo. А новий роман «Серотонін», включений до номінацій Букерівської премії 2020 року, спрогнозував появу руху «жовтих жилетів».

Фото: SFGate