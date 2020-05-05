Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 3,6 мільйона

У світі станом на ранок 5 травня коронавірусом заразилися 3 646 265 осіб.

Про це повідомляє сайт Worldometers.

Померли 252 420 осіб. Одужали - 1 200 282 осіб.

У п'ятірку країн, де зафіксовано найбільше заражень, входять США (1 212 900 випадків коронавірусу), Іспанія (248 301), Італія (211 938), Велика Британія (190 584) та Франція (169 462).

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Як повідомлялося, в Україні станом на 4 травня підтвердили 12 331 випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали.