Кінофестиваль у Карлових Варах перенесли на літо 2021 року

Міжнародний карловарський кінофестиваль не буде проводитися цьогоріч, натомість 55-ий його випуск відбудеться в липні наступного року.

Про це повідомили з Оргкомітету.

"Зважаючи на поточні заходи проти коронавірусу в Чехії та складну ситуацію у всьому світі, організатори KVIFF прийняли надзвичайно важке рішення не проводити цьогорічний 55-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах. Натомість він пройде 2–10 липня 2021 року", - йдеться у пресрелізі.

"Ми твердо віримо, що перегляд фільмів з іншими людьми в театрі є потужним і незамінним досвідом. І оскільки Міжнародний кінофестиваль «Карлові Вари» є одною з найважливіших культурних подій в Чехії, ми вирішили, що проведення альтернативної версії буде суперечити головній місії фестивалю: об'єднати аудиторію, кінорежисерів та людей різних прошарків, щоб колективно насолоджуватися творами кіно", - заявила президент фестивалю Іржі Бартошка.

Утім, KARLOVY VARY IFF все ж запропонує "покуштувати фестиваль". Згідно з планами уряду ЧР, з 8 червня кінотеатрам дозволять показувати фільми для певної кількості глядачів (не більше 50), отже організатори вирішили організувати "спеціальну версію традиційного KVIFF" 3 - 11 липня 2020 року. Кіномани по всій країні отримають можливість побачити упродовж 9 днів добірку фільмів, які планувалося показати на фестивалі.

Окрім того, 6-8 липня відбудуться онлайн-дні KVIFF Eastern Promises Days (фільми виробництва Центральної та Східної Європи, Балкан, колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу та Північної Африки).