У травні-червні пройде 10-денний світовий онлайн-кінофестиваль

Компанія Tribeca Enterprises, що організовує Нью-Йоркський кінофестиваль, разом із відеохостингом YouTube організує безкоштовний 10-денний світовий онлайн-кінофестиваль.

Про це повідомляє CNN.

«Tribeca Enterprises та YouTube заявили про започаткування проєкту «Ми одне ціле. Світовий кінофестиваль» з новими й класичними фільмами з усього світу», - йдеться у повідомленні.

В заході, зокрема, братимуть участь Берлінський міжнародний кінофестиваль, кінофестиваль «Санденс», Кінофестиваль Сіднею, Токійський міжнародний кінофестиваль, Міжнародний кінофестиваль у Торонто, Нью-Йоркський, Венеційський та Каннський кінофестивалі.

Онлайн-фестиваль триватиме з 29 травня до 7 червня, подивитися його можна буде безкоштовно.

Водночас, глядачі матимуть змогу зробити пожертву для Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби допомогти їй у боротьбі з коронавірусом.

За словами співзасновниці й гендиректорки Tribeca Enterprises Джейн Розентал, вона сподівається, що таким чином люди матимуть змогу побачити унікальність кожного кінофестивалю та оцінити мистецтво й силу кінематографії в цілому.

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