Давні римляни сортували й продавали сміття
Про це повідомляє The Guardian.
«Археологічні дослідження виявили, що сміття, викинуте за міські стіни поблизу давньоримського міста Помпеї, збиралося, сортувалося та потім перепродавалося або ж використовувалося в будівництві», - йдеться в повідомленні.
Археологи досліджували пагорби сміття поряд із Помпеями: раніше вважалося, що ці кургани утворилися в результаті землетрусу, який стався за 17 років до виверження вулкану.
Професор Еллісон Еммерсон, яка працює в Помпеях, заявила, що сміття було нагромаджене майже по всій зовнішній стіні міста. Деякі кургани були висотою в кілька метрів, у них були, зокрема, залишки амфор, розбиті плитки.
Науковці вважають, що сміття можна було повторно використати в будівництві. Археологи зазначили, що відходи з таких звалищ використовували для укріплення підлоги, будівництва стін.
За словами Еммерсон, майже на всі стіни, виготовлені з відходів, наносили малюнки, щоб приховати різноманіття будівельних матеріалів.
Як повідомлялося, давньоримські Помпеї, що були накриті товстим шаром вулканічного попелу через виверження Везувію в 79 році нашої ери, вважають одним із найкраще збережених у світі археологічних об’єктів античної доби.
Фото: Allison Emmerson, DEA/L Pedicini/De Agostini via Getty