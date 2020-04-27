Давні римляни сортували й продавали сміття

Археологи виявили, що жителі стародавнього римського міста Помпеї сортували сміття з метою його подальшого використання в будівництві чи для перепродажу.

Про це повідомляє The Guardian.

«Археологічні дослідження виявили, що сміття, викинуте за міські стіни поблизу давньоримського міста Помпеї, збиралося, сортувалося та потім перепродавалося або ж використовувалося в будівництві», - йдеться в повідомленні.

Археологи досліджували пагорби сміття поряд із Помпеями: раніше вважалося, що ці кургани утворилися в результаті землетрусу, який стався за 17 років до виверження вулкану.

Професор Еллісон Еммерсон, яка працює в Помпеях, заявила, що сміття було нагромаджене майже по всій зовнішній стіні міста. Деякі кургани були висотою в кілька метрів, у них були, зокрема, залишки амфор, розбиті плитки.

Науковці вважають, що сміття можна було повторно використати в будівництві. Археологи зазначили, що відходи з таких звалищ використовували для укріплення підлоги, будівництва стін.

За словами Еммерсон, майже на всі стіни, виготовлені з відходів, наносили малюнки, щоб приховати різноманіття будівельних матеріалів.

Як повідомлялося, давньоримські Помпеї, що були накриті товстим шаром вулканічного попелу через виверження Везувію в 79 році нашої ери, вважають одним із найкраще збережених у світі археологічних об’єктів античної доби.

Фото: Allison Emmerson, DEA/L Pedicini/De Agostini via Getty