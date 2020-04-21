Британський актор та його дружина разом з ООН створюють фонд для потерпілих від COVID-19

Британський актор Ідріс Ельба та його дружина Сабріна Даур Ельба, які одужали від COVID-19, об’єдналися з ООН, щоб створити фонд у розмірі $40 млн для постраждалих від коронавірусу фермерів.

Про це повідомляє АР.

«У своїх нових ролях, посли доброї волі ООН, Ельба та його дружина об'єднали зусилля з Міжнародним фондом ООН з сільськогосподарського розвитку (IFAD), щоб запустити новий фонд у розмірі 40 мільйонів доларів (для підтримки постраждалих від COVID-19 фермерів – ред.). IFAD сподівається зібрати понад 200 мільйонів доларів від урядів по всьому світу», - йдеться у повідомленні.

Зірка кіно підкреслив, що особливо стурбований тим, які наслідки очікують на країни, що вже страждають від економічних проблем. На його думку, найгірше буде жителям в сільській місцевості та віддалених районах.

Британський актор вважає, що потрібно винести уроки з життя, а пандемія служить нагадуванням про те, що «світ не тягне час».

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На переконання Ідріса Ельби, необхідно щорічно влаштовувати тиждень самоізоляції, щоб не забувати про коронавірус.

«Я думаю, що світ повинен проходити тиждень карантину щороку, щоб пам'ятати цей час», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.

Фото: Vogue