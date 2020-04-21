Британський актор та його дружина разом з ООН створюють фонд для потерпілих від COVID-19
Про це повідомляє АР.
«У своїх нових ролях, посли доброї волі ООН, Ельба та його дружина об'єднали зусилля з Міжнародним фондом ООН з сільськогосподарського розвитку (IFAD), щоб запустити новий фонд у розмірі 40 мільйонів доларів (для підтримки постраждалих від COVID-19 фермерів – ред.). IFAD сподівається зібрати понад 200 мільйонів доларів від урядів по всьому світу», - йдеться у повідомленні.
Зірка кіно підкреслив, що особливо стурбований тим, які наслідки очікують на країни, що вже страждають від економічних проблем. На його думку, найгірше буде жителям в сільській місцевості та віддалених районах.
Британський актор вважає, що потрібно винести уроки з життя, а пандемія служить нагадуванням про те, що «світ не тягне час».
На переконання Ідріса Ельби, необхідно щорічно влаштовувати тиждень самоізоляції, щоб не забувати про коронавірус.
«Я думаю, що світ повинен проходити тиждень карантину щороку, щоб пам'ятати цей час», - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 170 тисяч – летальні.
Фото: Vogue