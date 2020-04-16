Docudays UA проведе онлайн-дискусію, присвячену медикам в умовах пандемії

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA запрошує до онлайн-дискусії «Медреформа під час пандемії: як медики долають нові виклики?».

Як повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook, ітиметься про те, як протидіяти проблемі вигорання медичного персоналу на рівні системи охорони здоров’я.

«Навантаження на лікарів, які працюють на передовій протистояння пандемії коронавірусу, зростає надзвичайно стрімко. Збільшення кількості пацієнтів, робота в умовах нестачі ресурсів та підвищеного ризику для здоров’я – це реалії, у яких нині вимушені працювати усе більше лікарів. Тож чергова проблема, до якої призведе COVID-19, – це професійне вигорання медичного персоналу», - ідеться в повідомленні.

Чи можна цьому запобігти? Яким чином зміни в системі охорони здоров’я можуть зарадити проблемі? Як лікар може попіклуватися про себе і уникнути професійного вигорання, або ж впоратися з його наслідками? Чи призведе боротьба з пандемією до якісних змін в українській медичній системі, як вплине на хід медичної реформи?

Про це говоритимуть Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я (2016-2019 рр), директор клініки «Оберіг»; Алла Мироненко, заввідділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України; Оксана Савицька, аналітично орієнтована психологиня, членкиня Української групи розвитку IAAP; Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка; Олександр Аврамчук, лікар-психолог, кандидат психологічних наук, зав.кафедри Клінічної психології ФНЗ УКУ.

Читайте також: Docudays UA через карантин відбудеться онлайн

Після обговорення команда фестивалю запрошує переглянути фільм «Вигорання» видатного бельгійського режисера Жерома ле Мера. Два роки він спостерігав та фільмував роботу працівників хірургічного відділення однієї з найбільших лікарень Парижа. Стрічка буде ексклюзивно доступна на платформі DOCU/SPACE з моменту завершення дискусії і протягом фестивалю.

17-ий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться 24 квітня – 3 травня в онлайн-режимі.