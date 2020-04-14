У Дніпрі зняли "антикоронавірусний" кліп

У Дніпрі зняли кліп "Дніпро, stay home!", у якому дотримуватися карантинних обмежень і залишатися вдома під час епідемії коронавірусу закликають відомі люди Дніпра.

Кліп викладено Андрієм Здесенком на Youtube. “Всі вдома залишаємось ми, та головне, що ми всі лишаємося людьми”, - співається у пісні. Творці кліпу назвали його "гімном Дніпра карантинного часу". Музику для створення ролика взяли з всесвітньо відомого хіта Тіни Тернер Simply The Best, а виконавцями стали міський голова Дніпра Борис Філатов, місцеві депутати, лікарі, поліцейські. Автором тексту став Євген Гендін, режисер - Євген Вагнер, камера - Гаррі Вагнер, Дмитро Дворський, звукорежисер - Тетяна Турик та адміністратор - Олена Тонконог. Читайте також: Оркестр Харкова "з дому" записав кліп на підтримку людей у самоізоляції У кліпі співали і говорили Оксана Шавкун, Юрій Богуславський, Борис Філатов, Геннадій Корбан, Євгенія Дитятковська, Анна Єрмолаєва, Марія Пінчук, Євген Чепурняк, Григорій Гельфер, Марія Скворцова, Дмитро Тетерущенко, Андрій Здесенко, Євген Гендін, Аліса Богуславська, Владика Іриней, ребе Шмуель Камінецький, Рамазан Курбанов та інші містяни. 12 квітня Андреа Бочеллі з нагоди католицького Великодня дав концерт в порожньому залі Міланського кафедрального собору.