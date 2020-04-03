Оркестр Харкова "з дому" записав кліп на підтримку людей у самоізоляції
Про це кореспонденту Укрінформу розказав cпівпродюсер та режисер PRIME Orchestra Юрій Рибалка.
"Ідея створення ролика з'явилася у музикантів PRIME Orchestra відразу після того, як довелося через карантин перенести всі концерти весняного туру, запланованого в 28 містах України і країн Європи. Відеокліп записаний в оригінальному форматі: кожен музикант записав на смартфон свою музичну партію з міксу популярних треків... З цих записів і змонтовано життєстверджуючий, оптимістичний, якийсь антивірусний відеокліп. Досі в Україні ще не було нічого подібного", - зазначив Рибалка.
За його словами, підготовка та репетиції проходили в форматі відео конференції. З 43 учасників колективу в дистанційному записі змогли взяти участь 25 осіб - музиканти та вокалісти хорової групи з Харкова, Києва, Чернівців, Рівного, Полтави, Сум, Дружківки, Сєвєродонецька, Краматорська і Черкас. Музиканти грають як на традиційних для симфонічних оркестрів струнних і духових інструментах, так і на електрогітарі, синтезаторі і MIDI-контролері. Весь процес - від задуму до втілення - зайняв дев'ять днів.
"Цім відеокліпом музиканти з Харкова приєдналися до всесвітньої акції #StayAtHome на підтримку людей світу у самоізоляції. Головний меседж, який музиканти вкладають у відео, - підтримати один одного і глядачів в самоізоляції із закликом залишатися вдома до закінчення карантину, щоб потім знову зустрітися на концертах", - пояснив Рибалка.
Щодо оркестру, то, за його словами, він вже прославився своїми кавер-версіями хітів легендарного британського гурту Depeche Mode. Всього на рахунку PRIME Orchestra понад 450 концертів в різних країнах світу.
Як стало відомо, перерваний через пандемію весняний тур містами України (Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк) музиканти планують продовжити в червні, а гастролі Білорусією і країнами Балтії перенесли на листопад.