Оркестр Харкова "з дому" записав кліп на підтримку людей у самоізоляції

Музиканти відомого в Україні симфо-шоу PRIME Orchestra з Харкова, знаходячись зараз в різних куточках країни на самоізоляції, дистанційно записали відеокліп на підтримку всіх, хто перебуває на карантині.

Про це кореспонденту Укрінформу розказав cпівпродюсер та режисер PRIME Orchestra Юрій Рибалка.

"Ідея створення ролика з'явилася у музикантів PRIME Orchestra відразу після того, як довелося через карантин перенести всі концерти весняного туру, запланованого в 28 містах України і країн Європи. Відеокліп записаний в оригінальному форматі: кожен музикант записав на смартфон свою музичну партію з міксу популярних треків... З цих записів і змонтовано життєстверджуючий, оптимістичний, якийсь антивірусний відеокліп. Досі в Україні ще не було нічого подібного", - зазначив Рибалка.

За його словами, підготовка та репетиції проходили в форматі відео конференції. З 43 учасників колективу в дистанційному записі змогли взяти участь 25 осіб - музиканти та вокалісти хорової групи з Харкова, Києва, Чернівців, Рівного, Полтави, Сум, Дружківки, Сєвєродонецька, Краматорська і Черкас. Музиканти грають як на традиційних для симфонічних оркестрів струнних і духових інструментах, так і на електрогітарі, синтезаторі і MIDI-контролері. Весь процес - від задуму до втілення - зайняв дев'ять днів.

"Цім відеокліпом музиканти з Харкова приєдналися до всесвітньої акції #StayAtHome на підтримку людей світу у самоізоляції. Головний меседж, який музиканти вкладають у відео, - підтримати один одного і глядачів в самоізоляції із закликом залишатися вдома до закінчення карантину, щоб потім знову зустрітися на концертах", - пояснив Рибалка.

Щодо оркестру, то, за його словами, він вже прославився своїми кавер-версіями хітів легендарного британського гурту Depeche Mode. Всього на рахунку PRIME Orchestra понад 450 концертів в різних країнах світу.

Як стало відомо, перерваний через пандемію весняний тур містами України (Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк) музиканти планують продовжити в червні, а гастролі Білорусією і країнами Балтії перенесли на листопад.