Концерт на карантині: французький оркестр зіграв “із дому”

Національний оркестр Франції за допомогою сучасних технологій виконав музичний твір «Болеро» Моріса Равеля.

Усі учасники оркестру знаходяться на карантині у своїх домівках, однак їм це не завадило зіграти разом, хоч і лише на відео, повідомляє АР.

«Без публіки нас реально не існує», - сказав барабанщик Дідьє Бенетті.

Кожен учасник оркестру записав відео, в якому виконує свою партію твору. Потім відео змонтували таким чином, щоб «Болеро» зазвучало так, ніби всі музиканти грають поруч одне з одним, як в реальному житті.

Виступ розпочинають віолончеліст, скрипаль і перкусіоніст, у якого на музичному інструменті написано “Stay home” (Залишайтеся вдома). Потім до них приєднуються й інші музиканти. У фіналі звучать вже всі 50 музикантів.

Відео можна переглянути на YouTube.

Як відомо, "Болеро" (ісп. Bolero) Моріса Равеля — твір для оркестру, спочатку задуманий як музика для балетної постановки. Написано в 1928 році і вперше виконано 22 листопада 1928 році в паризькому «Гранд-Опера», в ході вечора балерини Іди Рубінштейн; оркестром диригував Вальтер Страрам.