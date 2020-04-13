Залишайся вдома: українські зірки записали відео “без гонорарів”
Про це повідомила прессекретарка Президента Юлія Мендель у Facebook.
"Українські зірки - за здоров`я нації! Тіна Кароль, Dzidzio, Надя Дорофєєва, Володимир Дантес, Павло Зібров взяли участь у соціальному проєкті і записали для вас відео (без гонорарів), щоб кожен зрозумів, чому #залишайсявдома - не просто хештег, а крута порада!", - зазначила речниця глави держави.
Вона також закликала українців залишатися вдома, щоб зберегти життя своє та своїх рідних.
Мендель поширила відео Dzidzio, який звернувся до українців дотримуватися карантину, у тому числі й на Великдень.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.
З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.
В Україні станом на ранок 13 квітня зареєстровано 3102 випадки зараження коронавірусом, 93 людини померли, 97 померли. За добу зафіксовано 325 нових випадків COVID-19.