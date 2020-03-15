Мендель: Коронавірус - наше випробування на єдність і людяність

Влада України робитиме все можливе, аби вберегти громадян від епідемії коронавірусу, однак кожен мусить відповідально ставитися до свого здоров'я.

Про це у Facebook написала речниця Президента України Юлія Мендель.

«Україна на карантині. За наше з вами здоров‘я відповідальність несе не лише влада та укази. Влада робитиме усе можливе, аби вберегти українців від поширення епідемії. Однак кожен із нас має бути відповідальним. Якщо у вас ознаки застуди - подзвоніть вашому сімейному лікарю. Уникайте натовпів, стежте ретельно за гігієною. Не подорожуйте зараз країною та за кордон. Відпочинок точно не вартує вашого здоров‘я та життя», - зазначила прессекретар глави держави.

Вона навела низку прикладів, як коронавірусу протидіють у Європі та США. І наголосила, що влада України реагуватиме відповідно до ситуації, цілодобово відстежуючи, що відбувається у світі та в країні.

«Коронавірус COVID-19 - наше випробування на єдність, солідарність, людяність, дорослість та вміння піклуватися один про одного. Ми обов’язково пройдемо це разом», - переконана Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів задля протидії поширенню коронавірусної інфекції.