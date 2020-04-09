Віденська опера скасувала вистави до кінця червня

Віденська державна опера скасувала усі заплановані до кінця червня вистави через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Як і майже всі великі оперні та концертні зали по всьому світу, Віденська державна опера також змушена скасувати свої вистави та заходи – до 30 червня 2020 року", - зазначається на сайті опери.

Раніше, з огляду на рішення уряду Австрії про обмеження зібрань через COVID-19, вистави у держопері, як і інших віденських театрах, були скасовані з 16 березня по 2 квітня.

Між тим, підготовка до театрального сезону 2020/2021 триває. Заплановано, що презентація репертуару відбудеться 26 квітня по телебаченню.

При цьому Віденська державна опера продовжує безкоштовну трансляцію записаних раніше оперних та балетних вистав. Переглянути їх можна через потокову платформу опери StaatsoperLive – після реєстрації та замовленні безкоштовного абонемента.

Фото: Talents collection