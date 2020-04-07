"Буря" та "Брати Карамазови": театр Франка продовжує відеопокази вистав
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Укрінформ
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка продовжує безкоштовний відеопоказ кращих архівних вистав.
Про це повідомляється на сайті театру.
«Протягом наступних тижнів на франківському youtube-каналі: 9 квітня – «Брати Карамазови» Ф. Достоєвського (режисер Ю. Одинокий), 2004; 12 квітня – «Ретро» О. Галіна (режисер В. Лизогуб, П. Ільченко), 1981; 15 квітня – «Жона є жона» А. Чехова (режисер В. Козьменко-Делінде), 2012; 18 квітня – «Маленькі подружні злочини» Е. Е. Шмідта (режисер К. Зануссі), 2007; 21 квітня – «Буря» В. Шекспіра (режисер С. Маслобойщиков), 2010; 24 квітня – доступними будуть всі вистави, які транслювалися протягом цих тижнів», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, традиційно початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з'являтиметься на сторінці театру у Фейсбуці о 18:55.