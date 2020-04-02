Премію "Київська пектораль" вручили дистанційно

Цьогоріч театральну премію «Київська пектораль» вручили у дистанційному режимі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Уся країна переживає нелегкі часи, але наша позиція лишається незмінною: ми продовжуємо працювати, нехай і в новому форматі. Вручення премії вже багато років є однією з найважливіших подій у культурному просторі Києва – і ми просто не маємо права позбавляти країну цього чудового дійства! Ця премія є найстарішою і найповажнішою в театральному житті країни. За 28 років існування премії такі складні умови є символічними: справжнє мистецтво має іти через терни до зірок, прориватися й існувати попри нелегку дійсність. Сьогодні ми не виходимо на сцену і не відчуваємо радісних обіймів один одного, але це обов’язково станеться дуже скоро», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Зазначається, що разом із нею у привітанні лауреатів взяли участь відомі актори, режисери, представники ЗМІ: Євген Нищук, Петро Качанов, Яніна Соколова, Раду Поклітару, Даша Малахова, В'ячеслав Довженко, Олексій Кужельний, Ірма Вітовська, Ахтем Сейтаблаєв, Інна Мирошниченко, Олександр Крижанівський, Влада Білозоренко, Богдан Бенюк, Богдан Струтинський, Андрій Білоус, Стас Жирков та інші.

Лауреатами премії «Київська пектораль» за підсумками 2019 року стали: «За кращу драматичну виставу» – режисер-постановник Віталій Малахов (Київський академічний драматичний театр на Подолі); «За кращу музичну виставу» – режисер-постановник Кестутіс Стасіс Якштас (Литва) (Київський національний академічний театр оперети); «За кращу дитячу виставу» – режисер Оксана Дмітрієва (Київський академічний театр ляльок).

«За кращу камерну виставу (виставу малої сцени)» премію отримав режисер-постановник Іван Уривський (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка); «За кращу режисерську роботу» – Іван Уривський, вистава за Панасом Мирним «Лимерівна» (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.