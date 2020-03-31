Український драматичний театр «Актор» вперше зіграє виставу онлайн за допомогою програми Zoom.

Про це Укрінформу повідомив директор-художній керівник театру Слава Жила.

«1 квітня ви станете свідками театрального експерименту! Народний артист України Олексій Вертинський та актор театру Артем Ємцов гратимуть виставу «Мегери» наживо кожен у себе вдома», - сказав він.

Жила додав, що «Мегери» - це вистава на двох акторів, яка є однією з найпопулярніших вистав театру «Актор». Її автор - Дон Нігро - створив історію двох зірок Голлівуду 60-х років. Легендарні акторки Рут та Мілдред все життя конкурували, а на схилі літ вирішили повернути собі любов прихильників, знявшись разом у фільмі.

Експериментальна онлайн-трансляція відбудеться у цю середу о 19:00 на офіційній сторінці театру «Актор» у Facebook.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, в рамках карантину закрито ТРЦ, театри, кінотеатри, заклади громадського харчування, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужали. За даними Worldmeters, загалом у світі було підтверджено коронавірус у понад 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли більше 39 тис. людей, ще 172 319 осіб вилікувалися від недуги.

Фото: Facebook