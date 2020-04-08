У Сінгапурі через коронавірус заборонили ходити в гості

Влада Сінгапуру заборонила будь-які публічні та приватні зібрання, зокрема похід у гості, на тлі боротьби з поширенням коронавірусу.

Для порушників передбачено штраф і кримінальну відповідальність, повідомляє Bloomberg.

«Закони, які обговорювались у парламенті у вівторок, криміналізують зібрання у колі друзів чи членів сім'ї, які не живуть разом, і стосуються як приватних територій, так і громадських місць, таких як парки», - заявив міністр охорони здоров'я Ган Кім Йонг.

Як зазначається, нові правила також надаватимуть главі МОЗ чи будь-якому іншому уповноваженому державному службовцю вжити заходів проти осіб, власників бізнесу чи організацій, які порушують вимоги.

Тим особам, які вперше порушили закон, загрожуватиме штраф у розмірі до $10 тис. чи позбавлення волі до шести місяців, або ж обидва покарання. За друге або наступні правопорушення передбачено штраф у розмірі до $20 тис. або позбавлення волі до 12 місяців, чи обидва покарання одразу.

Обмеження діятимуть щонайменше до 4 травня.

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За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 летальних, 302 209 людей одужало.

У Сінгапурі налічується 1 481 особа, хвора на COVID-19, з них 377 осіб одужало та шестеро померло.