День Мікаеля Агріколи: 10 фінських письменників українською

День Мікаеля Агріколи: 10 фінських письменників українською

Огляд
Укрінформ
Сьогодні, 9 квітня, відзначають День Мікаеля Агріколи або День фінської мови. Зібрали для Вас 10 українських перекладів фінських письменників.

«Країна мумі-тролів» Туве Янссон 

Фото: @bogorodichenko

До першої із трьох книг серії «Країна Мумі-тролів» найзнаменитішої казкарки Фінляндії Туве Янсон про кумедних мумі-тролів та інших дивовижних істоток, що населяють Долину Мумі, увійшли повісті «Маленькі тролі і велика повінь», «Комета прилітає», «Капелюх Чарівника».

Книга друга з серії «Країни Мумі-тролів» – це нові неповторні зустрічі з милим сімейством Мумі-тролів та їхніми багатьма друзями. Маленькі герої книжки підросли настільки ж, наскільки подорослішали читачі «Країни Мумі-тролів». Тепер їм доводиться замислюватися над важливими речами, якими сповнений світ, – такими, як сенс життя, самопізнання і самоствердження, любов, взаємоповага. В книгу увійшли повісті «Мемуари Тата Мумі-троля», «Небезпечне літо», «Зима-чарівниця».

Третя книга з серії «Країни Мумі-тролів» – це нові неповторні зустрічі з милим сімейством Мумі-тролів та їхніми багатьма друзями. В книгу увійшли повісті «Невидиме дитятко», «Тато і море», «Наприкінці листопада».

Читайте також: Просто слухай: уривок із казки «Різдво приходить у Країну Мумі-тролів»

«Рік зайця» Арто Паасілінна

«Рік зайця» — своєрідна північна робінзонада. Кореспондентові Ватанену обридли його робота, дружина і лещата міського життя. Одного дня він, не попередивши нікого, кидає все і вирушає в мандри просторами Фінляндії, в самоту. А супроводжує його в пошуках справжньої свободи пухнастий «П’ятниця» — лісовий вухань, який не розлучається з Ватаненом навіть у в'язниці.

Ця захоплива історія про дивовижні мандри чоловіка та зайця Фінляндією, в якій кумедне та сумне незбагненно переплітаються, показує картину життя дещо екзотичного, але в чомусь такого схожого на нашу трагікомічну дійсність.

Роман «Рік зайця» 1994 року здобув у Франції літературну премію «Ейр Інтер».

«Німий бог» Юркі Вайнонен

Фото: @faizullina_knitwear

Юркі Вайнонен, уже добре відомий українським читачам як автор химерних «13 новел», тепер запрошує вирушити разом зі скульптором Андре в мандри до напівміфічної й похмурої Бретані. Це загублена в горах місцина, де люди інакше дивляться на світ, поклоняються печерним галкам і остерігаються чужинців. Саме тут перед своїм загадковим зникненням жив батько Андре, уславлений артист перформансу. Чому він вирішив покинути сцену й оселитися в ізоляції від світу, у старому вітряку на околиці села? Що з ним врешті трапилось? Аби дошукатися істини, Андре доведеться переосмислити власне сприйняття реальності, переступити поріг свідомого і з’ясувати, які моторошні таємниці охороняє мовчазне бретонське село.

Читайте також: Що почитати: 10 книжок для "карантинного" березня

«Сталінські корови» Софі Оксанен

Фото: @mistkiniya

Вона епатажна й нетрадиційна, як у житті, так і в літературі. Вона говорить, що «мистецтво — це гарний засіб для того, щоб розібратися із травмами, що переходять із покоління в покоління». Саме тому Софі Оксанен пише на такі теми, на які інші писати не вирішуються. Роман «Сталінські корови» розповідає про Анну — наполовину фінку, наполовину естонку (як і сама Оксанен), про її життя, пропущене крізь призму гіркого досвіду її матері, бабусі й усієї сім’ї, про сучасність та про ті часи, коли Естонія була частиною Радянського Союзу.

«Такого не буває» Міка Валтарі

Фото: @timiryazevka_vn

Повість «Такого не буває» написана 1939 року і змальовує тогочасну передвоєнну Європу. Примхлива доля спершу зводить фіна й німкеню разом, а потім кидає їх у шалений вир подій, які ледь не позбавляють їх життя. Час­тина з цих подій відбувається на неназваній території, в якій вгадується Закарпаття під час проголошення й падіння Карпатської України.

Міка Валтарі — видатний фін­ський письменник, академік АН Фінляндії. Він зажив всесвітньої слави завдяки історичному роману «Синуге-єгиптянин», який був перекладений 40 мовами.

Читайте також: Fight Like A Girl: 20 книжок про сильних жінок

«Мідне серце» Леена Легтолайнен

Найвідоміша сучасна фінська детективістка, чиї книжки перекладено багатьма мовами.  Її перший роман «І скоро був травень» було видано, коли їй було 11 років. Сьогодні вона - авторка детективних історій, головна героїня яких - руда невисока поліціантка Маріа Калліо, яка не менш популярна у фінів, аніж комісар Мегре. Леена Легтолайнен відзначена кількома літературними преміями в Фінляндії.

Маріа Калліо вирушає до міста свого дитинства у Північній Карелії. Вирушає у службових справах — заступити місцевого начальника поліції, котрий подався у тривалу відпустку. Вона збирається провести спокійне літо, але ці плани руйнуються, бо за деякий час біля місцевої вежі виявляють труп. Доводиться розслідувати цю справу — впала художниця Меритта Флейт сама, чи її зіпхнули? Аж ніяк не полегшує перебіг розслідування те, що серед підозрюваних є давні знайомі, зокрема гітарист Джоні — симпатія головної героїні з її колишнього рок-музичного життя — до якого Маріа ще й досі небайдужа. А невдовзі виявляють і другий труп...

«Семеро братів» Алексис Ківі

Видатний фінський письменник Алексис Ківі змальовує історію життя семи братів Юкола, простих сільських хлопців. Коли брати підросли, перед ними постало питання: чи й далі їм хазяйнувати в селі, чи жити в лісах, займаючись полюванням. Вони вирішують оселитися в лісі, однак незабаром переконуються в тому, що їхні мрії про патріархальне життя на лоні природи - лише заманлива казка... Названий комічною епопеєю народного життя, цей роман здобув фінській літературі світове визнання. В яскравих образах сімох братів утілено бунтарський дух народу, що не хоче миритися з соціальною несправедливістю.  

Читайте також: Шість років окупації: 12 книжок про Крим, написані після анексії

«Я добре виглядаю без майки» Карі Готакайнен

Карі Готакайнен — автор 18 книжок, чотири з яких написані для дітей та підлітків, відомий також як автор сценаріїв радіо-постановок та ТВ-серіалів, поезій.

«Я добре виглядаю без майки» — короткі оповідки про чудернацькі пригоди підлітків у різних куточках Фінляндії, які сам автор називає «відв’язною балачкою».

Твір здобув другу премію на конкурсі підліткових книжок, організованому одним з провідних фінських видавництв WSOY 1999 року.

«Акваріумне кохання» Анна-Леена Херконен

Анна-Леена Херконен  — епатажна фінська письменниця, актриса, режисер, редактор популярного глянсового журналу. Її скандальний роман «Акваріумне кохання» (1990) перекладений багатьма мовами, за його сценарієм знято однойменний фільм.

Що нового можна сказати про секс сьогодні, коли вже не залишилося ніяких табу? Для головної героїні роману «Акваріумне кохання» Саари секс стає нав’язливою ідеєю, щоденним жахом, її тримають у полоні шалені еротичні сни, і хоча коханий чоловік виконує майже всі її бажання, проте вона ніяк не може отримати найвищої насолоди в ліжку.

«Розбий свій акваріум і вийди на волю!» — радить читачеві відома фін­ська письменниця.

Читайте також: День Святого Валентина із книжкою: 5 історій про кохання

«ЩАСТЯ. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає» Тимо Айраксинен

Фото: Теребовлянська Княжа Книгозбірня

Таке звичне на перший погляд, мало не буденне поняття, як «щастя», якщо зазирнути глибше, видається не надто й простим. Кожен, хто наважиться з’ясувати його зміст, ризикує опинитися в глухому куті парадоксів. Дороговказом на шляху розв’язання цієї проблеми стане книжка фінського філософа Тимо Айраксинена з майже однойменною назвою. Людина – це машина, змайстрована для пошуку щастя, нічого іншого вона по суті своїй і не вміє. Усі людські дії та рішення можна розцінювати як пошуки щастя. Чи належить насолода до теми щастя, чи стоїть одинцем?

Огляд підготувала Оксана Ускова

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-