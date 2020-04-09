День Мікаеля Агріколи: 10 фінських письменників українською

Сьогодні, 9 квітня, відзначають День Мікаеля Агріколи або День фінської мови. Зібрали для Вас 10 українських перекладів фінських письменників.

«Країна мумі-тролів» Туве Янссон

Фото: @bogorodichenko

До першої із трьох книг серії «Країна Мумі-тролів» найзнаменитішої казкарки Фінляндії Туве Янсон про кумедних мумі-тролів та інших дивовижних істоток, що населяють Долину Мумі, увійшли повісті «Маленькі тролі і велика повінь», «Комета прилітає», «Капелюх Чарівника».

Книга друга з серії «Країни Мумі-тролів» – це нові неповторні зустрічі з милим сімейством Мумі-тролів та їхніми багатьма друзями. Маленькі герої книжки підросли настільки ж, наскільки подорослішали читачі «Країни Мумі-тролів». Тепер їм доводиться замислюватися над важливими речами, якими сповнений світ, – такими, як сенс життя, самопізнання і самоствердження, любов, взаємоповага. В книгу увійшли повісті «Мемуари Тата Мумі-троля», «Небезпечне літо», «Зима-чарівниця».

Третя книга з серії «Країни Мумі-тролів» – це нові неповторні зустрічі з милим сімейством Мумі-тролів та їхніми багатьма друзями. В книгу увійшли повісті «Невидиме дитятко», «Тато і море», «Наприкінці листопада».

«Рік зайця» Арто Паасілінна

«Рік зайця» — своєрідна північна робінзонада. Кореспондентові Ватанену обридли його робота, дружина і лещата міського життя. Одного дня він, не попередивши нікого, кидає все і вирушає в мандри просторами Фінляндії, в самоту. А супроводжує його в пошуках справжньої свободи пухнастий «П’ятниця» — лісовий вухань, який не розлучається з Ватаненом навіть у в'язниці.

Ця захоплива історія про дивовижні мандри чоловіка та зайця Фінляндією, в якій кумедне та сумне незбагненно переплітаються, показує картину життя дещо екзотичного, але в чомусь такого схожого на нашу трагікомічну дійсність.

Роман «Рік зайця» 1994 року здобув у Франції літературну премію «Ейр Інтер».

«Німий бог» Юркі Вайнонен

Фото: @faizullina_knitwear

Юркі Вайнонен, уже добре відомий українським читачам як автор химерних «13 новел», тепер запрошує вирушити разом зі скульптором Андре в мандри до напівміфічної й похмурої Бретані. Це загублена в горах місцина, де люди інакше дивляться на світ, поклоняються печерним галкам і остерігаються чужинців. Саме тут перед своїм загадковим зникненням жив батько Андре, уславлений артист перформансу. Чому він вирішив покинути сцену й оселитися в ізоляції від світу, у старому вітряку на околиці села? Що з ним врешті трапилось? Аби дошукатися істини, Андре доведеться переосмислити власне сприйняття реальності, переступити поріг свідомого і з’ясувати, які моторошні таємниці охороняє мовчазне бретонське село.

«Сталінські корови» Софі Оксанен

Фото: @mistkiniya

Вона епатажна й нетрадиційна, як у житті, так і в літературі. Вона говорить, що «мистецтво — це гарний засіб для того, щоб розібратися із травмами, що переходять із покоління в покоління». Саме тому Софі Оксанен пише на такі теми, на які інші писати не вирішуються. Роман «Сталінські корови» розповідає про Анну — наполовину фінку, наполовину естонку (як і сама Оксанен), про її життя, пропущене крізь призму гіркого досвіду її матері, бабусі й усієї сім’ї, про сучасність та про ті часи, коли Естонія була частиною Радянського Союзу.

«Такого не буває» Міка Валтарі