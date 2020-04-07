У ПАР поліція заарештувала весілля

У Південній Африці на тлі заборони на проведення публічних зібрань заарештували більш як 50 осіб, присутніх на весіллі.

Про це повідомляє ВВС.

«Всі 50 гостей весілля, пастор, який проводив церемонію, і самі молодята були швидко заарештовані і доставлені в поліцейську дільницю за межами Річардс-Бей», - йдеться в повідомленні.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0 — Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) April 5, 2020

Весілля в Квазулу-Натале провели в неділю, незважаючи на загальнонаціональну заборону на всі публічні зібрання через поширення коронавірусу.

У муніципалітеті Умлатузе заявили, що молодята будуть «проводити медовий місяць у суворих умовах».

Як зазначає видання, заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу в ПАР вважаються одними з найсуворіших у світі. Зокрема, розгорнуті мобільні випробувальні підрозділи, а також центри швидкого тестування. Незабаром країна зможе щодня тестувати 30 000 осіб.

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Згідно з останніми даними, у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.