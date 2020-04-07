В Ізраїлі на Песах введуть комендантську годину та заборонять міжміські поїздки

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу на час святкування іудейського свята Песах з 7 по 10 квітня вирішив заборонити міжміські поїздки та запровадити комендантську годину.

Про це глава уряду заявив на брифінгу для преси 6 квітня, повідомляє Haaretz.

За його словами, уряд має намір схвалити загальне закриття території Ізраїлю, із забороною на міжміські поїздки. Нетаньяху також нагадав той факт, що спалах епідемії припав на святкування свята Пурим, який у 2020 році відзначався з вечора 9-го по вечора 10 березня.

"Ми бачили, що сталося місяць тому. Я повторюю: Песах не перетвориться в Пурим. Ви повинні справляти свято тільки з тими, з ким ви зараз перебуваєте вдома", — сказав Нетаньягу.

שידור חי! ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת ממעון ראש הממשלה בירושלים. https://t.co/28iculXhm9 — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 6, 2020

Так з 16:00 вівторка ізраїльтяни не зможуть виїжджати за межі своїх населених пунктів. А в середу - ввечері якої за іудейським календарем настане Песах, однією з головних традицій якого є трапеза (седер) - в Ізраїлі буде введена комендантська година. Остання триватиме до 07:00 четверга. У цей період громадянам буде заборонено залишати свої оселі.

Кабінет міністрів Ізраїлю збереться сьогодні о 10 годині ранку, щоб затвердити обмеження на період свята.

Нагадаємо: за даними Worldometers, станом на ранок вівторка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,347,235, з них летальних 74,767, одужала 286,234 особи.

В Ізраїлі наразі нарахували 8,904 інфікованих коронавірусом. Недуга вже забрала життя 57 осіб у цій країні.