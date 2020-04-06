Стартує конкурсний відбір куратора нацпроєкту на 59-ій Венеціанській бієнале

Міністерство культури та інформаційної політики в межах підготовки до представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва оголошує конкурсний відбір куратора національного культурного проєкту.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Конкурсні кураторські пропозиції підприємств, установ та організацій мають бути надіслані на офіційну поштову адресу міністерства (вул. І.Франка, 19, м. Київ, 01030) та на електронну адресу info@mkms.gov.ua (із зазначенням теми листа «Кураторська пропозиція – 59-а Венеціанська бієнале»). Кінцевий термін подання документів - 31 травня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, необхідно надіслати: заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактного телефону; інформацію про професійні здобутки та досвід реалізації сучасних культурних проєктів в Україні та за кордоном (презентацію реалізованих проєктів необхідно додати до конкурсної пропозиції); концепцію та опис національного культурного проєкту; проектне фінансове обґрунтування вартості реалізації концепції, а також покроковий календарний план.

Водночас, забороняється надсилати на конкурс фотографії або тексти, авторські права на розміщення яких належать іншим особам.