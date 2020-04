HBO надав безкоштовний доступ до майже 500 годин свого контенту у квітні

Канал HBO, заохочуючи глядачів залишатися вдома, з 3 квітня запустив кампанію #StayHomeBoxOffice, в межах якої показує майже 500 годин контенту.

Про це повідомляє видання HapeBeast.

"Це вперше HBO зробило контент доступним в такій кількості, аби допомогти зберегти всіх у безпеці та здоров’ї в цей час соціальної ізоляції", - наголошує видання.

Як зазначається на сайті каналу, впродовж квітня цілком безкоштовно пропонуються деякі найулюбленіші шоу та документальні фільми HBO, а також добірка фільмів від Warner Bros.

"Просто перейдіть до HBO GO або HBO NOW, щоб переглянути всі епізоди таких серіалів, як The Sopranos («Клан Сопрано), Veep («Віце-президент») та The Wire («Прослушка»), а також документальні фільми, включаючи McMillion$ («МакМільйони») та I Love You, Now Die («Я люблю тебе, тепер помри»), та художні фільми, як Crazy, Stupid, Love («Це божевільне кохання») і Blinded by the Light («Засліплений світлом). Передплата не потрібна", - ідеться в повідомленні.

В оприлюдненому списку – 9 серіалів, 10 документальних фільмів та 20 художніх стрічок.