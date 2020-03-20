Netflix та YouTube знизять якість відео в Європі, аби витримав інтернет

Компанії Netflix Inc. та YouTube домовилися на місяць знизити якість трансляцій відео в Європі, аби зняти навантаження на мережі, які внаслідок активного використання людьми в умовах ізоляції через коронавірус і так напружені.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви компаній.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з урядами держав та мережевими операторами, щоб мінімізувати навантаження на систему, одночасно забезпечуючи гарне обслуговування користувачів", - йдеться у заяві YouTubе.

У Netflix оцінили, що зниження якості відео "скоротить трафік Netflix в європейських мережах приблизно на 25%", але дозволить забезпечувати користувачів якісним сервісом.

Через коронавірус після закриття шкіл, підприємств та ресторанів мільйони людей перебувають в ізоляції вдома, де вони почали активніше користуватися такими сервісами, як Netflix та YouTube.

Як повідомляє Bloomberg, час, який люди проводять на стрімінгових сервісах, за останній тиждень збільшилася на 20%, а в деяких окремих країнах, наприклад Австрії та Іспанії, — на 40%.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.

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