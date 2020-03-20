Netflix та YouTube знизять якість відео в Європі, аби витримав інтернет
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви компаній.
"Ми продовжуватимемо співпрацювати з урядами держав та мережевими операторами, щоб мінімізувати навантаження на систему, одночасно забезпечуючи гарне обслуговування користувачів", - йдеться у заяві YouTubе.
У Netflix оцінили, що зниження якості відео "скоротить трафік Netflix в європейських мережах приблизно на 25%", але дозволить забезпечувати користувачів якісним сервісом.
Через коронавірус після закриття шкіл, підприємств та ресторанів мільйони людей перебувають в ізоляції вдома, де вони почали активніше користуватися такими сервісами, як Netflix та YouTube.
Як повідомляє Bloomberg, час, який люди проводять на стрімінгових сервісах, за останній тиждень збільшилася на 20%, а в деяких окремих країнах, наприклад Австрії та Іспанії, — на 40%.
Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.
Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.
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