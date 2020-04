Від коронавірусу помер легендарний співак Білл Візерс

На 81-у році життя через ускладнення, спричинені COVID-19, у Лос Анджелесі помер легендарний соло-виконавець Білл Візерс, автор хітів Ain't No Sunshine, Lean on me і Lovely Day.

Про це повідомляє Daily Mail. «Білл Візерс, який написав та виконував цілу низку душевних пісень в 1970-і роки, які витримали перевірку часом – включаючи Lean On Me, Lovely Day та Ain't No Sunshine – пішов із життя на 81-у році», - йдеться в повідомленні. Це сталося у понеділок, 30 березня, проте інформація про смерть виконавця стала відомою лише 3 квітня. Співак помер від ускладнень роботи серцево-судинної системи після того, як у нього був діагностований коронавірус. Видання додає, що один із його хітів Lean on Me став негласним гімном медичних працівників, які ведуть боротьбу з пандемією коронавірусу по всьому світу. Читайте також: Від коронавірусу помер володар Греммі Джо Діффі Як відомо, Білл Уізерс пішов зі сцени в 1980-х роках. У 1985 році вийшов його останній альбом Watching You Watching Me. Його хіти переспівували такі виконавці, як Мік Джаггер, Пол Маккартні, Барбра Стрейзанд, Стінг. Всього співак видав вісім альбомів. У 2009 році вийшов документальний фільм Все той же Білл, присвячений його творчості. У 2015 році ім'я Білла Візерса було внесено до Зали слави рок-н-ролу.