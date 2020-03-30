Від коронавірусу помер володар Греммі Джо Діффі

Американський кантрі-виконавець, володар двох платинових і двох золотих дисків, премії Греммі 61-річний Джо Діффі помер від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

«Лауреат Греммі, кантрі-легенда Джо Діффі у неділю, 29 березня, помер від ускладнень, викликаних коронавірусом (COVID-19)», - йдеться у повідомленні.

Як пише AFP, смерть настала через два дні після того, як він оголосив про позитивний тест на вірус.

Джо Діффі був популярним кантрі-виконавцем в 90-х роках. Він випустив 13 альбомів, 2 з них стали золотими, 2 – платиновими.

Премію Греммі він отримав за хіт «Same Old Train», записаний спільно з іншими музикантами.

Як повідомляв Укрінформ, раніше стало відомо, що Алан Меррілл, 69-річний американський музикант, співавтор хіта «I Love Rock 'n' Roll», помер від коронавірусу COVID-19.

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