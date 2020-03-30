Співавтор пісні “I Love Rock 'n' Roll” помер від коронавірусу

Алан Меррілл, 69-річний американський музикант, співавтор хіта «I Love Rock 'n' Roll», помер від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила його донька Лора Меррілл у Facebook.

«Коронавірус забрав мого батька вранці 29 березня. Мені дали 2 хвилини, щоб попрощатися... Він мав мирний вигляд, і коли я йшла, все ще була надія, що його ім'я не з'явиться у новинах CNN/Fox», - написала вона.

Також Лора Меррілл закликала своїх читачів залишатися вдома.

«Гроші не мають значення. Люди вмирають. Здається, що це не станеться з тобою, але це сталося. Залишайтеся вдома, якщо не для себе, то для інших», – наголосила вона.

Алан Меррілл народився у Нью-Йорку в 1951 році. У 1970-х роках став першим із заходу, хто сягнув рівня поп-зірки у Японії. У 1974 році переїхав до Лондона.

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Свій відомий хіт «I Love Rock 'n' Roll» Меррілл написав у 1975 році спільно з гітаристом Джейком Хукером. На той момент вони виступали в складі рок-групи Arrows.

У 1982 році на пісню записала кавер співачка Джоан Джетт і група Blackhearts, зробивши її всесвітнім хітом.