Пласідо Домінго госпіталізували з коронавірусом у Мексиці

Відомого іспанського оперного співака Пласідо Домінго госпіталізували у Мексиці з коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє CNN із посиланням на його речника.

«Легенда опери Пласідо Домінго був госпіталізований у мексиканському Акапулько з ускладненнями від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За словами речника Домінго, нині іспанський співак добре себе почуває й отримує медичну допомогу у медзакладі.

Зазначається, що минулого тижня сам 79-річний Домінго повідомив про позитивний тест на Covid-19.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня у світі зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.

В Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусу, з них 10 летальних, 6 людей одужали.