Оперний співак Пласідо Домінго захворів на коронавірус.

Про це він написав у Facebook.

"Я вважаю своїм моральним обов’язком повідомити вам, що отримав позитивний результат тесту на вірус Covid-19. Ми з моєю родиною всі перебуватимемо у самоізоляції до того часу, поки це вважатиметься необхідним. У мене спостерігалися симптоми лихоманки та кашлю, тому я вирішив здати аналіз, і результат виявився позитивним. Я прошу всіх бути надзвичайно обережними, дотримуйтесь основних вказівок, часто мийте руки, тримайтеся на відстані від інших, роблячи все можливе, щоб вірус не поширювався і, будь ласка, залишайтеся вдома, якщо є змога", - йдеться у дописі маестро.

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Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 22 березня перевищила 307 тис. осіб. Зафіксовано 13 699 летальних випадків, 96 006 випадків одужання пацієнтів.

Фото: facebook.com/PlacidoDomingo