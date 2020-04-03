Франція послабить карантин для людей з аутизмом

Влада Франції має намір змінити для осіб з аутизмом правила дотримання режиму карантину, встановленого у зв'язку з пандемією Covid-19.

Про це заявив президент Еммануель Макрон з нагоди Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму, який відзначається 2 квітня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ваші звички змінилися, і ви трохи розгублені. Ви звикли бачити людей, яких ви добре знаєте упродовж тривалого часу, що надавало вам упевненості… Я знаю, що ви дуже прагнете повернути ваше звичне життя. Для деяких з вас перебування замкнутими вдома є випробуванням», - звернувся Макрон до людей з аутизмом.

Президент Франції анонсував наміри змінити для них правила карантину, аби пом'якшити наслідки вимушеної ізоляції. Насамперед ідеться про послаблення обмежень на пересування поза домівкою.

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Від 17 березня у Франції діє суворий режим хатнього карантину. Урядовим декретом, заборонено будь-які зібрання. Громадяни можуть полишати домівки лише у крайніх потребах, які чітко визначені правилами.

За порушення режиму – штраф 135 євро. Поліція і жандармерія вже наклала близько 36 тис. таких стягнень.