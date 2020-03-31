Світ на карантині: вчені фіксують зниження на третину “сейсмічних шумів”

Учені зазначають, що припинення роботи транспортних систем та іншої діяльності людини в результаті пандемії коронавірусу привело до помітного зниження так званих «сейсмічних шумів» у всьому світі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Як зазначає сейсмолог Бельгійської королівської обсерваторії Томас Лекок, вібрації, викликані діяльністю людини, скоротилися на третину з того часу, як в цій країні ввели обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом. Дослідники Каліфорнійського технологічного інституту зазначають аналогічне зниження шумів в околицях Лос-Анджелеса. Подібні спостереження зробили і вчені в Великій Британії", - йдеться в повідомленні.

Автори статті, опублікованої у вівторок в науковому журналі Nature, пояснюють, що діяльність людини, в тому числі рух транспортних засобів і робота промислового обладнання, може викликати рух земної кори, подібно до землетрусів і вулканічної активності.

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Тому, як констатує журнал Nature, зниження шумів дозволяє вченим отримати більш точні дані про афтершоки землетрусів у містах, які інакше залишилися б непоміченими.

За словами дослідників, це також дозволяє вивчити менш помітні вібрації, в тому числі створювані океанськими хвилями, що допомагає при зондуванні кори Землі.

Ка повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавірусу Covid-19. Багато країн закрили регулярне авіаційне, залізничне і автомобільне сполучення, багато підприємств припинили або скоротили роботу.

За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 в світі перевищила 800 тисяч, з них летальних понад 40 тисяч, одужали більш ніж 174 тисяч людей.