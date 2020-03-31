У світі вже понад 800 тисяч випадків заражень коронавірусом
Укрінформ
Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.
Про це повідомляє Worldmeters.
Згідно з останньою інформацією, коронавірусом у світі заразилися 802 556 осіб.
Найбільше інфікованих наразі у США - 164 424 особи, за ними йде Італія - 101 739 випадків коронавірусу та Іспанія - 94 417 випадків.
Внаслідок світової пандемії вже померли майже 39 012 людей. За кількістю загиблих Італія випереджає інші країни, маючи 11 591 летальний випадок.
У всьому світі 172 319 осіб вилікувалися від недуги.